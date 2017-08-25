美艦連撞船 80年老笑話被當成新聞
美國軍艦連續發生撞船事件，陸媒引述共軍將領的話，猛虧美艦「橫行慣了，還曾叫燈塔讓路」云云。專家指出，陸媒、陸將領說的其實是謠言，是把80年前的笑話當成了新聞。美國一本1939年出版的笑話集就已經有這一段。
這起謠言的大意是：
美艦（或美國艦隊）航行至加拿大附近海域，發現前面有船隻接近。對方要求美艦改變航向，美艦不同意，反倒要求對方改變航向。而且美艦態度傲慢，說自己是航母等大型艦隻。雙方相互要求幾次，美艦堅不轉向。最後對方明說，「我這裡是燈塔……」。
一位曾經擔任艦長的資深海軍軍官告訴中時電子報，具備航海知識的人知道這「當然是謠言」，因為「難道美艦的官兵是閉著眼睛開船的？」
船隻航行時，有4種方式辨別方位、航向，包括全球定位系統（GPS）、雷達導航、目視、以及現在較少用的星象。一般人開車上路，要了解方位、道路狀況、天候等，海上航行亦然，需做好各種準備，擬定航行計畫就必須知道何處是陸地，何處有島嶼，何處有暗礁、何處有燈塔等，豈會衝著燈塔直去而不自知？
船上備有「水道燈表」，包括各地燈塔的燈光色澤、放光的間隔等資訊。當船隻接近燈塔時，值勤人員手裡拿著碼表，看著燈光頻率計時。這是很重要的動作，哪怕電子設備故障，憑著此一目視動作依然可以確認本船方位。
這則故事有很多版本，無不讓人發噱，是茶餘飯後的好素材，也是說相聲的好段子，但如果據以評斷美國海軍素質就完全失實了。事實上，維基百科專門有一則說明這個謠言，稱「至少在20世紀30年代就出現了這個笑話」。美國海軍專門開設了一個網頁闢此謠傳。
美國大西洋艦隊司令部所在的維吉尼亞州諾福克基地有一家《維吉尼亞人導報》（The Virginian-Pilot），在1995年針對這個故事發表調查報導，詳細說明故事中的諸多漏洞，從而證實故事是虛構的。也有一些求真的人士從其他角度探索，例如美國《Fast Company》雜誌訪問了美國燈塔協會會長韋恩‧惠勒（Wayne Wheeler），他根據自身經驗認為故事所述情況不太可能發生。第一，燈塔與船隻的外型毫不相似；第二，燈塔不能移動，船舶是可以動的；第三，燈塔發出的是一個光，船隻則是首、尾、船身都有燈光；第四，如前所述，燈塔的光有一定的色澤、間隔，並且昭告國際；因此「絕不可能把燈塔與船隻兩者混淆」。
維基百科寫道，美國軍官協會（Military Officers Association of America）說，如果不熟悉船艦如何操作，或不了解GPS，「你很容易就相信這個故事」。這個組織表示，直到今天，依然不時有人向這個組織查詢故事真假。
近80年過去，這個故事依然流傳，而且美國不時有人查詢真假，那麼遠在萬里之外的金一南將軍誤把笑話當事實也就不足為奇了。
(中時電子報)
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