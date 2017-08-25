台南下營首座抽水站 10月完工啟用

下營第一座固定式抽水站即將完工，抽水量約每秒10噸，可望解決往年逢颱風、豪大雨造成大埤中排溢淹的情況。（萬于甄攝）

下營抽水站耗資4620萬元，建置2台5CMS抽水機組，啟用後可宣洩集水區之水量。（水利局提供）

台南下營地區一帶常因瞬間暴雨或持續豪大雨，造成住宅及農田損害，往年因經費有限，只有設置的應急移動式抽水機，但抽水量也有限，水利局去年耗資4620萬，興建首座每秒10噸的抽水站，預計9月可投入防汛防洪排水運轉，10月正式完工啟用。

今年7月底的海棠颱風夾帶豐沛的雨量，讓下營大埤中排因此溢淹，導致許多地方農、路無法分辨，不少民眾也因而跌落農田中。往年颱風豪雨期間，下營地區僅設置2至3台的應急移動式抽水機，但抽水量時常無法負荷。

水利局表示，有鑑於此，去年決定興建固定式抽水站，耗資約4620萬，設置2台抽水量每秒約5噸的抽水機組，總抽水量可達每秒10噸，集水範圍包含下營市區及仁里里一帶，集水面積達129公頃，屬採用機械抽排以宣洩集水區之水量的方式。

水利局進一步說明，抽水站主體工程歷經8個月施工時間即將完成，抽水機組也已陸續設置，目前正在進行電力配管，預計9月可投入防汛防洪排水運轉，全工程則在10月初正式完工，啟用後，勢必可改善淹水災害。

(中時)