台南下營首座抽水站 10月完工啟用
台南下營地區一帶常因瞬間暴雨或持續豪大雨，造成住宅及農田損害，往年因經費有限，只有設置的應急移動式抽水機，但抽水量也有限，水利局去年耗資4620萬，興建首座每秒10噸的抽水站，預計9月可投入防汛防洪排水運轉，10月正式完工啟用。
今年7月底的海棠颱風夾帶豐沛的雨量，讓下營大埤中排因此溢淹，導致許多地方農、路無法分辨，不少民眾也因而跌落農田中。往年颱風豪雨期間，下營地區僅設置2至3台的應急移動式抽水機，但抽水量時常無法負荷。
水利局表示，有鑑於此，去年決定興建固定式抽水站，耗資約4620萬，設置2台抽水量每秒約5噸的抽水機組，總抽水量可達每秒10噸，集水範圍包含下營市區及仁里里一帶，集水面積達129公頃，屬採用機械抽排以宣洩集水區之水量的方式。
水利局進一步說明，抽水站主體工程歷經8個月施工時間即將完成，抽水機組也已陸續設置，目前正在進行電力配管，預計9月可投入防汛防洪排水運轉，全工程則在10月初正式完工，啟用後，勢必可改善淹水災害。
(中時)
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