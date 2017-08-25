芬普尼毒蛋風暴擴大 台南高雄淪陷

芬普尼毒蛋風暴持續擴大，連台南高雄養雞場都淪陷，一共7間被驗出雞蛋含有芬普尼，目前總共封存6萬多顆蛋，近期將銷毀，初步調查結果，毒雞蛋銷往台南傳統市場，恐怕早就被民眾吃下肚。

稽查人員穿白色防護衣、戴口罩手套，全副武裝到台南養雞場稽查。稽查人員拿著封條，一箱貼過一箱，全部封存，因為雞蛋被驗出含有芬普尼殺蟲劑，得全部銷毀。經過調查，台南有錦湖、沈素真、信友、西興、廣興，5場養雞場雞蛋不合格，總共封存41550顆毒蛋。

芬普尼毒蛋風暴擴大 台南高雄淪陷

毒雞蛋風暴擴大，台南菜市場，雞蛋嚴重滯銷，不僅台南，高雄也淪陷。初步了解，毒蛋大部分賣到傳統市場，衛生單位還在追查下游，但芬普尼殺蟲劑使用時間年代久遠，已經不可考，大量毒雞蛋恐怕早就被民眾吃下肚。

(中天)