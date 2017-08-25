羽球混團世大運史上首金 王子維激動吶喊

世大運台灣再添一金！羽球混合團體金牌戰25日上演台日大戰，中華台北靠著前3點男雙李洋、李哲輝及女單戴資穎、男單王子維取得連勝，提前結束比賽拍下金牌，這是台灣在世大運羽球混合團體賽事的首面金牌，也讓攻下金牌戰最後一分的王子維，激動吶喊。

中華台北在上屆光州世大運羽球混合團體賽中，首輪即遭泰國淘汰無緣晉級4強，今天在準決賽中順利上演復仇之戰，擊敗泰國晉級決賽，並於下午與同樣在上屆世大運中首輪即遭淘汰的日本隊爭金。

羽球混合團體決賽第1點男雙李洋、李哲輝首局展開「閃電攻勢」，打得日本玉手勝輝、三橋建也接應不暇，僅花約20分鐘即以21比5拿下首局，次局日本隊回神反攻，不過「雙李」火力未歇，李哲輝包含最後１分多次在網前漂亮截擊取分，最終以21比15再下一城奪勝。

第2點女單由世界球后戴資穎對上日本下田菜都美，戴資穎展開壓倒性實力，以21比8、21比13連下2局2輕鬆取勝。

關鍵第3點男單對決，欲扮演摘金英雄的王子維面對背水一戰的西本拳太，前2局結束王子維以19比21、21比17與西本拳太戰成一勝一敗，最後在第3局，王子維在全場台灣觀眾歡呼中拿下最後1分，以21比10為中華隊拿下金牌。

(中時)