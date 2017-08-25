與未成年少女開房間 判徒刑8月

蔡姓男子去年2月在交友網站認識15歲讀國中少女，同年3月約對方見面，少女當時剛放學，還穿著國中運動服並揹書包赴約，當天蔡男即載少女開房間，因對方表示想買東西還給了她1000元。

蔡男涉嫌妨害性自主被起訴，辯稱少女在交友網站登錄已18歲，不知她還未成年，但高雄地院法官認定少女穿運動服還揹書包，未採信蔡男辯詞，判徒刑8月，可上訴。

(中時)