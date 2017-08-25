高雄》早療走出戶外 親子同樂做鳳梨酥
伊甸基金會旗山早療中心受高市社會局委託，今天為遲緩兒舉辦一日遊活動，帶領99位來自旗山、甲仙的遲緩兒及家長，到三民區一家觀光工廠參觀，並親手烘焙做鳳梨酥，讓慢飛天使渡過美好的一天，也讓平常辛苦照顧孩子的爸爸媽媽、阿公阿媽暫時放鬆一下。
伊甸表示，這次也藉親子一日遊活動歡送畢業生，讓畢業生與在校生留下美好的共同回憶；另方面，幼兒透過烘焙可以認識食材，並把平日老師所教的認知作結合，運用在日常生活之中。
「哇～香噴噴熱騰騰的鳳梨酥耶！」6歲的慢飛天使小修，和爸爸一起完成香噴噴的鳳梨酥，把麵團跟鳳梨餡搓成一樣寬的圓條、對齊，然後再平均等份，再送到烤箱烘烤就大功告成，兩人共同完成的糕點，讓小修爸爸好感動。
伊甸表示，今年畢業的小修，在認知、語言及人際互動上有發展遲緩的現象，媽媽長期在大陸照顧生病的家人，小修平日由爸爸及奶奶照顧，爸爸為了照顧小修和哥哥，辭掉了開大車的工作，改租店面經營寄車；兩年前小修接受旗山早療中心療育課程，學習能力已大幅提升，在老師引導下漸漸與同儕有了更多的互動。
(中時)
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