台法合作「亞洲舞蹈營」，讓年輕舞蹈家繼續跳舞

台北表演藝術中心24日與法國國家舞蹈中心簽署亞洲舞蹈營合作同意書，雙方從明年起將共同展開長遠的合作計畫，為亞、歐兩地的舞蹈人才創造更全面性的成長與交流環境。圖為台北表演藝術中心總監王孟超（左起）、台北市政府文化局長鐘永豐、法國國家舞蹈中心副總監艾馬赫．克尼爾。（實習記者陳嘉信攝）

法國國家舞蹈中心自2015年舉辦舞蹈營，以培育舞蹈人才、觀眾為目標，舉辦工作坊、課程等活動，讓來自各地的舞者互相交流、激盪。（法國舞蹈中心提供）

台北表演藝術中心今（25）日與法國舞蹈中心（Centre National de la Danse, 簡稱CND）正式簽署「亞洲舞蹈營」合作意向書。北藝中心總監王孟超表示，未來三年將展開深度的舞蹈藝術合作計畫，將以台北為樞紐，除了讓更多台灣年輕舞蹈家面向世界，提供更多的發展機會，也將讓國際舞蹈資源進到台灣。

法國國家舞蹈中心副總監艾馬赫·克尼爾（Aymar Crosnier）致詞時表示，法國文化中心自2015年舉辦的舞蹈營，提供舞者恣意揮灑、交流的空間，「在短時間內把每個人集結，展現對舞蹈的熱情，彼此交流，迸發出極大的能量。」今年6月在法國舉辦為期12天的舞蹈營，便匯集來自歐洲23個國家的舞蹈學校和舞者，參與工作坊、論壇講座、影片放映和舞蹈表演等活動。

創立於1998年的法國國家舞蹈中心，位於大巴黎地區的龐丹，隸屬於法國文化部，以培育舞蹈專業人才為核心任務，舉辦表演、論壇、進修課程，也為舞蹈工作者提供諮詢服務。

王孟超表示，過去法國國家舞蹈中心的主要用作舞蹈資料的收集、保存、典藏和出版，有豐富的影音資料，「但自從2014年由法國編舞家瑪蒂德·莫尼葉接任總監後重新改造，成為讓舞者能在其中發揮的空間，催生了舞蹈營。」

「我們一直在思索，該如何培育台灣的青年藝術家？」王孟超表示，台灣的舞者和編舞家在國際上表現傑出，舞蹈更曾經替台灣的表演藝術開拓發展空間，「然而台灣每年還是有很多優秀的舞者，沒有出國的機會，自學校畢業後也不一定就有舞蹈相關工作，立刻面臨職涯選擇的問題。台灣的舞者需要持續有跳舞、發展的機會。」

王孟超表示，未來三年與法國舞蹈中心的合作，第一年計畫將先串連國內舞蹈相關學校科系和資源，並且將台灣舞者、舞蹈校系帶到法國，參與明年六月在龐丹舉辦的舞蹈營。第二年則計畫邀請法國舞蹈中心來台舉辦「亞洲舞蹈營」。第三年之後希望每年能建立雙向合作，「讓台灣成為連結亞洲、世界舞蹈的樞紐」。

北藝中心「亞當計畫」策展人林人中表示，他曾在2015年和2016年的法國舞蹈中心的舞蹈營期間，欣賞過多場表演，對舞蹈營印象十分深刻，「法國舞蹈中心不只是提供舞台讓舞者表演，由於業餘舞者、學生、孩童都有適合的活動可以參與，也培養出愈來愈多欣賞、享受舞蹈的觀眾。」

台北市文化局局長鍾永豐則表示，法國國家舞蹈中心為北藝中心未來的運作提供了一個好的架構方向，「期待北藝未來不只擔負組織台北表演藝術的角色，也能和台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心做更好的串連。」

(中時)