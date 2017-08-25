南投信義九層坑聯絡道坍陷　縣長林明溱允向中央爭取復建

南投縣長林明溱受理陳情，強調中央對災修工程的認定與補助應研議放寬以符合人民需求。（沈揮勝攝）

南投縣長林明溱25日赴信義鄉主持縣民時間，受理7件陳情案，其中攸關十甲地區及九層坑後山近百頃農作運輸的明德段1545號聯絡道因豪雨路陷，村長吳瑞龍及農友葉茂仁等陳情修復最受矚目，林明溱指示工務處列入災修復建工程爭取中央經費，並建議中央修改災修補助規定以符合地方實際需求。

林明溱表示，陳情案除道路改善、排水溝、學校跑道、羅娜村墳墓遷葬等議題外，主要以62水災造成道路坍方、堤防掏空及住宅流失等問題較為重大。

目前工程會對災修工程有規定，新發生的道路坍方案件如無舊有硬體設施者皆無法符合補助條件，以致損害無法復建，影響至鉅，相當不合理，任何道路坍方或流失，都攸關民眾生活及通行安全，應該盡力協助，希望工程會能研議放寬相關規定。

他強調，完善基層建設，讓民眾生活便利安全是政府的基本責任，而道路為民眾生活或從事生產所依，雖部分既成道路多年來均無施作硬體設施，若非近年遽增的豪大雨致災，也不致造成坍方毀損，政府理應協助復建改善。

且改善經費動輒千萬計，若由地方政府承擔，恐加劇地方政府財政負擔，因此中央放寬災修工程認定規定刻不容緩。縣府對於民眾陳情災修案，會繼續函報工程會，爭取經費改善，以實實在在態度滿足民眾需求。

陳情案另包括東埔村東埔國小前步道磚濕滑影響安全案，投60線排水溝老舊，通水斷面窄小造成積水溢流路面影響安全案、62水災受災戶永久屋安置案、雙龍村5鄰新闢道路案、久美國小、望相社區運動場鋪設PU跑道案、羅娜村墳墓遷葬案，以及神木村半路店下方堤防地基掏空案等，林明溱逐一了解後，指示相關局處研議改善。

(中時)