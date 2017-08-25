王菲、謝霆鋒又赴日本過七夕 張柏芝曬愛貓療癒
分手11年的天后王菲與謝霆鋒2014年上演世紀大復合，兩人再度交往後，常雙宿雙飛到處玩，去年還被網友捕獲在飛機上靠頭睡照，相當甜蜜，兩人本月初被目擊現身東京等待過海關後，今(25日)又被爆料再赴日本，疑似打算甜蜜過七夕。
剪了一頭短髮、穿著一身黑、戴著墨鏡的王菲，今被網友捕獲現身日本機場排隊等過海關，不遠處又驚見戴著鴨舌帽、穿著帥氣牛仔上衣的謝霆鋒背著包包，默默在人群中排隊，兩人疑似說好刻意分開走，以免引起外界注意，但星味超強的兩人，還是被眼尖網友認出拍下認證照。
另一方面，先前邀兩個兒子與菲傭錄影片表示祝福鋒菲戀情的張柏芝，近日送兩個小孩開學後，開始過起開心的單身生活，偶爾邀友人打打麻將，相當愜意，今她更曬出兩隻愛貓互相按摩的超療癒影片，讓粉絲大呼可愛。
(中時電子報)
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