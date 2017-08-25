愛上水高雄！觀光局推5條運動觀光遊程
愛上水高雄！高市觀光局推廣風景區水域遊憩活動，今（25）日宣布從9月16日起至10月10日間的假日，推出5條水域活動體驗遊程，另舉辦「蓮潭水陸雙響炮」及長距離SUP爭霸賽，歡迎業餘、職業好手鬥陣來挑戰。
觀光局長曾姿雯指出，高雄水上運動觀光逐漸成熟，今年首度在蓮池潭舉辦「蓮潭水陸雙響炮」，兩人組隊挑戰5K路跑及50公尺SUP或雙人獨木舟，將送出特製龍虎塔Q版造型袖套做紀念。
她表示，另有專為SUP好手設計爭霸賽，全程以站姿完成600公尺SUP繞標，總排名前3名選手，可獲優勝獎金。活動期間，蓮池潭大碼頭也規畫運動市集，邀請民眾觀賽事、賞美景、逛市集、大啖美食。
她提到，除蓮池潭水上彈跳及纜繩滑水外，金獅湖、旗津與愛河亦有水域遊憩體驗活動，觀光局還推出「水上彈跳入舊城」、「雙湖懷舊水上飄」、「彌蓮山水同樂趣」、「露戰旗津伴浪花」及「愛在鹽埕心感動」等5條1日及2日遊程，兼具水陸好玩及深度觀光。
(中時)
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