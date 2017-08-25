河濱公園伴七夕　「鎖」護愛情共甜蜜

新北市政府高灘地工程管理處在重新橋下星光夜市邀請百心月老進駐。（葉書宏翻攝）

現場規畫有「心鎖樹」。（葉書宏翻攝）

又到了一年一度七夕情人節，為了讓忙碌的現代牛郎織女們到河濱公園體驗手牽手的單純幸福，新北市政府高灘地工程管理處舉辦一系列七夕甜蜜情人節活動，邀請情侶們跨出戶外，走進河濱公園共同歡渡情人節。

首創在重新橋下星光夜市邀請進駐的百心月老，將於8月27日推出「拜月老，鎖護愛情」活動，只要在當天下午6點至市集服務台，前100對情侶可獲得愛情心鎖一個，可與另一半將愛情誓言鎖在「心鎖樹」上，與月老一起見証「鎖」護愛情。

除了祈求好姻緣外，情侶們還可順道逛遊星光夜市，周邊還有以戀愛結婚為主題的幸福水漾公園及緍紗廣場；情侶們更可攜手漫步於美麗夜色中，讓彼此感情更升溫。

此外，網路熱度持續發燒的八里露營區泡泡窩，推出「手作巧果傳心意」活動，只要於8月26至28日入住的遊客，都能參與製作七夕巧果的活動，七夕巧果的意義取自「巧」與「橋」的諧音，寓意著牛郎織女能在鵲橋相會；也要讓入住的遊客們能甜蜜蜜的渡過七夕週末，詳情及訂位請洽02-26193030。

而以峇里島風情及現場駐唱著名的淡水榕堤咖啡廳，配合情人佳節於26日至28日舉辦「情人節‧甜蜜蜜」特惠活動，除推出情人節套餐及多項點餐優惠外，活動期間不定時與消費顧客互動玩遊戲，還有驚喜小禮物，詳情及訂位電話02-26296464。

位於三重區忠孝橋旁的許願河岸咖啡館，也推出特別「情人，我愛你」優惠活動，凡於26、27日消費滿520元(我愛你)，即可獲得遊河體驗券2張，遊河預約專線：0983-826980或於臉書搜尋「許願河岸」粉絲團獲取活動資訊。

(中時)