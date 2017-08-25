河濱公園伴七夕 「鎖」護愛情共甜蜜

中時
中國時報記者／
河濱公園伴七夕　「鎖」護愛情共甜蜜
新北市政府高灘地工程管理處在重新橋下星光夜市邀請百心月老進駐。（葉書宏翻攝）
河濱公園伴七夕　「鎖」護愛情共甜蜜
現場規畫有「心鎖樹」。（葉書宏翻攝）

又到了一年一度七夕情人節，為了讓忙碌的現代牛郎織女們到河濱公園體驗手牽手的單純幸福，新北市政府高灘地工程管理處舉辦一系列七夕甜蜜情人節活動，邀請情侶們跨出戶外，走進河濱公園共同歡渡情人節。

首創在重新橋下星光夜市邀請進駐的百心月老，將於8月27日推出「拜月老，鎖護愛情」活動，只要在當天下午6點至市集服務台，前100對情侶可獲得愛情心鎖一個，可與另一半將愛情誓言鎖在「心鎖樹」上，與月老一起見証「鎖」護愛情。

除了祈求好姻緣外，情侶們還可順道逛遊星光夜市，周邊還有以戀愛結婚為主題的幸福水漾公園及緍紗廣場；情侶們更可攜手漫步於美麗夜色中，讓彼此感情更升溫。

此外，網路熱度持續發燒的八里露營區泡泡窩，推出「手作巧果傳心意」活動，只要於8月26至28日入住的遊客，都能參與製作七夕巧果的活動，七夕巧果的意義取自「巧」與「橋」的諧音，寓意著牛郎織女能在鵲橋相會；也要讓入住的遊客們能甜蜜蜜的渡過七夕週末，詳情及訂位請洽02-26193030。

而以峇里島風情及現場駐唱著名的淡水榕堤咖啡廳，配合情人佳節於26日至28日舉辦「情人節‧甜蜜蜜」特惠活動，除推出情人節套餐及多項點餐優惠外，活動期間不定時與消費顧客互動玩遊戲，還有驚喜小禮物，詳情及訂位電話02-26296464。

位於三重區忠孝橋旁的許願河岸咖啡館，也推出特別「情人，我愛你」優惠活動，凡於26、27日消費滿520元(我愛你)，即可獲得遊河體驗券2張，遊河預約專線：0983-826980或於臉書搜尋「許願河岸」粉絲團獲取活動資訊。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
關鍵字：活動七夕情人節愛情公園
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。