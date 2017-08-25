河濱公園伴七夕 「鎖」護愛情共甜蜜
又到了一年一度七夕情人節，為了讓忙碌的現代牛郎織女們到河濱公園體驗手牽手的單純幸福，新北市政府高灘地工程管理處舉辦一系列七夕甜蜜情人節活動，邀請情侶們跨出戶外，走進河濱公園共同歡渡情人節。
首創在重新橋下星光夜市邀請進駐的百心月老，將於8月27日推出「拜月老，鎖護愛情」活動，只要在當天下午6點至市集服務台，前100對情侶可獲得愛情心鎖一個，可與另一半將愛情誓言鎖在「心鎖樹」上，與月老一起見証「鎖」護愛情。
除了祈求好姻緣外，情侶們還可順道逛遊星光夜市，周邊還有以戀愛結婚為主題的幸福水漾公園及緍紗廣場；情侶們更可攜手漫步於美麗夜色中，讓彼此感情更升溫。
此外，網路熱度持續發燒的八里露營區泡泡窩，推出「手作巧果傳心意」活動，只要於8月26至28日入住的遊客，都能參與製作七夕巧果的活動，七夕巧果的意義取自「巧」與「橋」的諧音，寓意著牛郎織女能在鵲橋相會；也要讓入住的遊客們能甜蜜蜜的渡過七夕週末，詳情及訂位請洽02-26193030。
而以峇里島風情及現場駐唱著名的淡水榕堤咖啡廳，配合情人佳節於26日至28日舉辦「情人節‧甜蜜蜜」特惠活動，除推出情人節套餐及多項點餐優惠外，活動期間不定時與消費顧客互動玩遊戲，還有驚喜小禮物，詳情及訂位電話02-26296464。
位於三重區忠孝橋旁的許願河岸咖啡館，也推出特別「情人，我愛你」優惠活動，凡於26、27日消費滿520元(我愛你)，即可獲得遊河體驗券2張，遊河預約專線：0983-826980或於臉書搜尋「許願河岸」粉絲團獲取活動資訊。
(中時)
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