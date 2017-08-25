中市「青年事務審議會」 林佳龍：與年輕人互動學到很多
年輕人最關心那些市政？第2屆「青年事務審議會」25日進行議案總研商，青年代表提出醫療資源整合、汙水排放、老人供餐、智慧城市等議題。市長林佳龍表示，與年輕人互動過程學到很多，體認政府還有很多改善空間，這個開放平台也是讓政府自我校正的體系。
市府首創「青年事務審議會」，參考市議會運作模式，自21日起一連5天在舊中縣議會召開會議。林佳龍、副市長林依瑩率領局處代表備詢，讓青年代表展開議題質詢，提供市政建言，鼓勵青年學子參與公共事務。
青年代表陳瑄霈建議市府在街道、公園廣設垃圾桶，讓台中擁有乾淨市容，也能提升觀光效益。另名青年代表林冠亨肯定市府改善空汙，但對工廠排放汙染源問題，尤其是偷排廢水，有無事前預防機制？
「你丟我撿到底對不對？」林佳龍認為，政府做得越多，人民越無法扮演起公民的角色，設置一大堆垃圾桶，反而讓大家都將自己的垃圾丟在那裡，他舉日本街道看不到垃圾桶，卻能維持乾淨市容，建立公民意識才是維持整潔市容關鍵。
至於汙水排放問題，環保局強調已訂定工廠總量管制區造冊列管；衛生局回應醫療資源整合，中市醫療資源6都排名第2，中央推分級醫療與雙向轉診，市府也整合緊急醫療整系統。
(中時)
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