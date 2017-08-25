徵才現場設儀容改造區　苗栗就業中心助求職者打理門面

勞動部勞動力發展署苗栗就業中心今在頭份市公所中正館舉辦徵才活動，求職民眾踴躍。（黎薇攝）

徵才現場規畫儀容改造專區，由髮型設計師替求職者修剪頭髮、整理門面。（黎薇攝）

勞動部勞動力發展署苗栗就業中心今天在頭份市公所中正館舉辦徵才活動，現場有15家廠商現場提供近千個就業機會，就業中心別出心裁規畫儀容改造專區和無塵衣穿著體驗，幫求職者整理門面，提升面試自信心，順利就業。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心統計，2017年上半年苗栗縣整體失業率3.6%，略低於全國失業率3.7%。適逢畢業求職季，苗栗就業中心每個都安排徵才活動，幫助失業、待業民眾求職，今天的徵才活動有來自苗栗、新竹及台中地區15家廠商加入徵才行列，提供800個工作機會。

徵才現場除了廠商攤位湧入求職民眾詢問職缺，義剪專區也很熱門，苗栗就業中心主任陳懷峰說，面試者求職時給主考官的第一印象非常重要，徵才現場特別規畫儀容改造專區，由髮型設計師替求職者適時修剪頭髮、整理門面，提升儀容好感度，有助提升錄取機率。

陳懷峰說，面試最基本的服裝、儀容禮儀至少要乾淨、整齊，展現出求職的誠意與企圖心，對求職有加分效果。

苗栗就業中心長期提供求職者服裝儀容購置服務，經過中心評估，家中經濟弱勢的求職者每人可申請2000元，由專員陪同治裝、整理儀容等諮詢服務，今年已幫助11名求職者改造門面，錄取率達85％，有需要的民眾可至就業中心詢問。

(中時)