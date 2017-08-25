男性照顧者增加 壓力大應勇於求助
傳統觀念，照顧長者是女性的責任，不過，有愈來愈多的男性扛起照顧者的重任；高雄市生命線統計去年有自殺意念的求助者，發現男性求助比例首度超過女性，其中不少是男性照顧者，因傳統形象包袱，且天生不輕易表達心事的特色，長期已形成高壓力，值得重視。
生命線表示，歷年來電求助者以女性居多，許多女性因照顧年邁失能的父母，被迫中斷或犧牲自己的生涯發展，長期壓力過大導致憂鬱而向生命線求助者；但近年來，男性照顧者攀升，他們面臨的付出應受肯定。
生命線25日在婦女館舉辦「她可以，他也可以─照顧者性別翻轉」論壇，鼓勵男性投入照顧者行列，莊榮政及戴良吉兩位男性照顧者現身分享多年來照顧父母的經驗。
莊榮政剛從化工廠廠長退休，他在工作期間照顧父母親長達30多年，父親後來失明，87歲往生；母親43歲才生下他，7個兄弟姊妹中最依賴這位么兒，母親生前舉凡餵食、換尿布、洗澡等，都由他下班後晚上親自照料，享壽102歲安詳辭世。
莊榮政說，照顧父母是子女應該做的，有正的信念，至今母親走了5年，有時候他還會習慣的進到母親房間，探視母親睡的安好否？進去才驚覺「媽媽已經走了！」
戴良吉是生命線志工，他在媽媽走了之後，獨力負起照顧失智又失能的父親，至今5年，他說，當他身心俱疲時，不敢求助，他會轉念「別人做的到，我也做得到」，「他就是我爸爸」，照顧他是應該的；他很慶幸，今年暑假讓兩個兒子也參與照顧阿公的責任，幫了他很多忙。
高醫大醫學社會學與社會工作學系副教授陳政智說，有3分之2的男性照顧者都還在職場，蠟燭兩頭燒，獨自悶起頭來做，不願分工、求助；他建議，男性照顧者要學會放手，相信旁人也可以做的很好，不要獨自承擔壓力，善於利用社會資源讓自己有喘息的機會。
陳政智強調，男性不是只有在職場上的成就才值得肯定，照顧者的價值也應受到肯定。
(中時)
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