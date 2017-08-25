台東製茶比賽，二代接棒態勢成形

台東縣製茶技術競賽結果出爐，蔡岳君（左二）、郭敬緯（中），將代表台東參加全國賽。（黃力勉攝）

台東縣製茶技術競賽，評審們觀察選手製作的茶、仔細聞香。（黃力勉攝）

台東縣製茶技術競賽經過2天1夜的競賽，結果25日出爐，參加比賽的選手普遍年輕化，年紀最長的僅44歲，最年輕的選手還在當兵、年僅20歲，各製茶廠二代準備接班的態勢已經成形，比賽結果蔡岳君、郭敬緯分數最高，將代表台東參加全國賽。

製茶競賽在鹿野地區農會展開，從昨天上午展開，選手將當天現採的茶菁共12公斤，製作成半球形或條型的包種茶，歷經2天1夜、不眠不休的製作後，昨天上午進行品茶、評分。

茶業改良場台東分場長吳聲舜表示，採茶當天遇上大雨，茶菁的含水量普遍偏高，萎凋就很關鍵，考驗選手的製茶技術。

獲得冠軍的蔡岳君年僅37歲，他笑著說，家裡務農，舅舅家是製茶廠，務農實在太辛苦，因此他常常往舅舅家跑，學習製茶，越做越有興趣，「做茶比務農輕鬆多了！」

吳聲舜說，台東的紅烏龍是發酵最重的烏龍茶，由於台東屬於中底海拔的茶產區，夏秋茶葉生長快速，但做出來的茶葉偏苦，茶農在夏秋只能棄採，在紅烏龍製作技術成熟後，夏秋季也能採茶製茶。

他強調，以往夏秋季沒收入的季節，現今成為茶農收入最豐的時節，吸引年輕一輩返鄉接棒，第二代接班的態勢已經成形，紅烏龍也逐漸成為台東的代表茶。

(中時)