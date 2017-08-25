阿公阿嬤做蛋捲 手忙腳亂不亦樂乎
「蛋捲我要帶回家給孫子吃！」台東生活美學館迎接祖父母節，25日邀請關山鎮關懷據點的長輩們動手做蛋捲，阿公阿嬤開心的自己動手做，過程中直呼好香、好想吃，最後忍不住吃了幾隻，也只好跟孫子說對不起，「阿嬤只試吃幾支而已啦！」
8月的第4個周日是祖父母節，台東生活美學館在祖父母節前夕，邀請關懷據點約30位阿公、阿嬤，參加蛋捲動手做活動，長輩們笑著說，在家做什麼事家人都不放心，可以自己動手做從來沒做過的蛋捲，當然要來試試看。
昨天活動由「惠豐蜂園」陳雪萍帶領長輩製作，蛋捲原料預先裝在塑膠袋中，長輩們將原料擠進烤盤，壓下後加熱，再利用鐵棒將蛋捲捲成形，解說過程中長輩們還勤做筆記，認真的紀錄每個動作。
由於捲蛋捲需要一點技巧，速度太慢不容易成形，剛開始不熟練長輩們手忙腳亂，之後越做越上手，讓他們成就感十足，欲罷不能。
陳雪萍表示，市售商品添加物不明，吃起來不放心，因此動手做成為趨勢，阿公阿嬤學會做蛋捲，也能在家做與家人分享。
台東生活美學館長李吉崇指出，台灣逐漸邁入高齡社會，透過活動讓長輩多參與、自我肯定，也呼籲民眾多注意、關懷長輩。
(中時)
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