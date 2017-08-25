七夕圓夢 弘道阿公阿嬤婚紗走秀玩親親

「時光正好 愛情不老」婚紗展，一圓長輩拍攝不老婚紗夢想。（張妍溱攝）

阿公阿嬤穿上俏皮時尚的婚紗禮服、手拿甜蜜宣言一起走紅毯，嬌羞直呼彷彿年輕50歲，開心全寫在臉上。（張妍溱攝）

阿公阿嬤手牽手開心走紅毯，在現場觀禮親友起鬨下阿公深情吻一下阿嬤，為活動掀起高潮。（張妍溱攝）

阿公阿嬤象徵愛情幸福的唯美婚紗照於台中市長公館即日起展出至12月31日止。（張妍溱攝）

七夕將屆弘道老人福利基金會今天於台中市長公館舉辦「時光正好，愛情不老」婚紗展，16對年齡加起來2767歲老夫妻，完成拍攝象徵愛情幸福的唯美婚紗照即日起展出至12月31日止，開展活動邀最年長3對長輩穿婚紗一同走紅毯，阿公阿嬤大玩親親害羞臉紅模樣，逗得全場笑聲不斷氣氛甜蜜溫馨。

「阿公給她親下去！」年齡超過80歲、跨越金婚級的3對銀髮夫妻，阿公阿嬤手牽手開心走紅毯，在現場觀禮親友起鬨下阿公深情吻一下阿嬤，為活動掀起高潮。年紀最長的96歲阿公鄒超宏坐著輪椅在83歲阿嬤劉競雄陪同下穿著白紗、西裝優雅出場，贏得熱烈掌聲。

一身綠色系的婚紗，94歲阿公鮑奎與92歲的阿嬤鮑朱佩瑛結婚75年，「相知相惜、互相包容」是兩人相處之道，鮑奎指出，隨著國民政府遷至台灣當時經濟窘困，遇到妻子兩人忙碌賺錢過日子，別說籌備婚紗連吃頓飯都成問題，如今圓夢拍婚紗照「真的很開心！」。

發起活動的攝影師江可豫表示，去年爺爺過世身為攝影師的自己卻沒有幫爺爺奶奶拍下婚紗照留念，如今可以幫其他長輩一圓不老婚紗夢彌補內心遺憾。拍攝過程她捕捉長輩流露真情的畫面為重點，其中一位喑啞的奶奶在爺爺病床前深情凝望合拍的婚紗照更令她感動。

(中時)