北市查獲毒蛋銷售至永和溪州市場 回收87.44台斤

芬普尼毒蛋事件延燒，截至8月24日止，台北市衛生局查獲1名戶籍地址登記於台北市，曾向不合格蛋雞場連成牧場購入散裝(籃裝)的個體戶，經調查銷售至新北市永和區溪州市場。已通知新北市衛生局監督下架回收87.44台斤。

台北市衛生局也宣布，將成立專案抽驗市售蛋品，率先全國衛生局檢驗殘留農藥芬普尼，抽驗結果將於檢驗報告簽發後2週內公布，抽驗地點將涵蓋超商及大賣場、蛋品雜糧行、餐飲業等，預計抽驗30件不同來源產品。

另外，這次世大運的蛋品來源溯源管理來自高雄市「立益農牧場泰山蛋雞牧場」，選手村開村前央請高雄市衛生局查場及動物用藥檢驗合格，另配合農委會於8月21日抽驗世大運選手村蛋品，芬普尼檢驗結果符合規定。

北市衛生局呼籲，餐飲業及蛋品販售商全面自主檢視有無進用行政院農委會公布檢出殘留農藥芬普尼之13家牧場名單，若有進用應立即下架回收，並依照台北市食安條例第10條規定通報衛生局，違者處分3萬元至10萬元整罰鍰。

(中時)