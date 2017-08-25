陳建仁期勉企業界 秉持企業公民精神

陳建仁副總統今日下午出席「2017天下企業公民獎頒獎典禮」，副總統表示，期勉企業界持續秉持企業公民精神，發揮正面影響力，創造台灣更美好的未來。

副總統致詞時表示，很榮幸參與「2017天下企業公民獎」的頒獎典禮，並擔任頒獎人。他除了預祝本次頒獎典禮圓滿成功，也向所有獲得2017天下企業公民獎的得獎企業表達肯定與感謝，「台灣，有你們真好」。

副總統指出，所謂「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility,CSR）是指企業在追求合理利潤與對股東負責的同時，也要顧及從投入到產出的每一個經濟活動過程中，對於社會和自然環境所造成的影響。尤其是企業在經濟全球化的結構中，已經成為許多重要資源的集中者。因此，更需要肩負對員工、對社會、對環境及對地球的社會責任。

提及這次獲獎企業，副總統說，今年的得獎企業遍及製造業、電子業、金融業、不動產經紀業、電信業，以及銀行業等，可見許多企業都是自發性地善盡企業社會責任，這代表臺灣企業界，不分行業，都想要為社會盡一份心力，這不僅是社會之福，也是國家之福，更是台灣人民的福氣。

副總統指出，政府為協助企業善盡社會責任，採取了許多相對應的措施。例如，經濟部中小企業處在過去幾年辦理「臺灣中小企業社會責任獎」，獎勵致力於推動企業社會責任的中小企業，以引導中小企業有效因應國際供應鏈各項CSR的要求，進而樹立學習楷模，達成企業、環境、與社會的永續發展。

副總統進一步指出，金融監督管理委員會為了督促企業經營者保障股東權益，兼顧其他利害關係人的利益，進而提升企業競爭力，也採取許多措施。例如，訂定最佳實務守則、要求公司揭露企業社會責任資訊、編製企業社會責任相關投資指數，以及辦理公司治理評鑑等，透過市場機制來引導上市上櫃公司落實企業社會責任。

副總統也提到，證券相關單位每年也安排研討會、不定期舉辦「上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會」等相關活動，藉由邀請企業主分享相關實務經驗及執行效益之情形，引導企業逐步落實誠信經營理念，進而善盡企業社會責任。

副總統也感謝《天下雜誌》從1996年開始，就在標竿企業調查中納入企業公民的概念，逐步檢視國內企業的社會責任水準，並自2007年開始，參考聯合國綱領、經濟合作暨發展組織（OECD）等國際指標，以公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護四大指標，評選出「天下企業公民TOP50」，2015年更擴大到「天下企業公民TOP100」，藉以評選出對員工、對社會、對環境負責任的新價值企業，讓企業接軌國際，也提供社會良好的典範。

最後，副總統除了恭喜得獎企業，也期許與會者能夠持續秉持善盡企業社會責任之精神，對國家、社會、環境及地球，都能發揮正面的影響力，促使臺灣社會往關懷、永續價值的方向發展，創造臺灣更美好的未來。

(中時)