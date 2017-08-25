違反性平法！ 高市4家企業挨罰
高雄市勞工局今（25）日公布106年第二波違反《性別工作平等法》事業單位名單，總計4家企業上榜，分別開罰2至30萬元不等。
大裕機電股份有限公司及李杰分別在求才網站及FACEBOOK社群網站，刊登求才廣告，招募行政工讀生、助理等，卻登載「限女性」，違反《性別工作平等法》第7條規定「雇主招募、甄試、進用、分發勞工，不得因性別或性傾向而有差別待遇。」遭勞工局各裁處30萬元。
明安國際企業股份有限公司未使勞工育嬰留職停薪期滿回復原工作，峻拓股份有限公司未依法給足陪產假，違反《性別工作平等法》第21條第1項規定，各裁處2萬元。
勞工局長鄭素玲強調，《性別工作平等法》禁止性別歧視、防治職場性騷擾及促進性別平等措施，不少雇主不諳法令，在網路平台刊登「限性別」之求才廣告，妨礙性別工作權平等，違者將裁處30萬至150萬元，並公布事業單位及負責人姓名。
此外，倘勞工提出產檢假、安胎休養、陪產假、育嬰留職停薪，雇主應依法同意不得拒絕，亦不得視為缺勤而影響勞工的全勤獎金、考績或有其他不利處分。
對於申請育嬰留職停薪的勞工復職時，雇主應讓勞工回復原有職位，違者將裁處2萬至30萬元罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。雇主與勞工朋友如有法令相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：07-8124613分機430、232~235。
(中時)
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