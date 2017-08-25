屏東再生能源研討會 分享綠電經驗
日前大潭電廠機組全數跳脫，導致全台大停電，屏東一連兩天在六堆文化園區舉辦再生能源研討會，屏東縣長潘孟安致詞時表示，這次停電正好順勢檢討過去大電網的時代作法是否合適？建議建構區域電網，讓區域自給自足，也能適時相互支援。
潘孟安強調，區域電網可以避免長期輸配電造成的浪費，也能杜絕類似像上次大規模停電的窘境，而在區域電網的建構下，最適合的供電來源就是大自然取之不竭的再生能源。
以屏東為例，早在2009年八八風災後便開始投入綠能推動，推出養水種電計畫，成為全國太陽能發展示範基礎；另在畜牧方面，屏縣積極發展沼氣發電，利用畜禽糞尿以循環經濟的角度，推動綠能發電；除此之外，更與中山大學及成功大學在嘗試利用黑潮發電，已達商轉模式。
潘孟安強調，屏縣府勇於嘗試各種可能，但不是為了發電而發電，而是利用土地複合型開發，讓再生能源與這塊土地共存共榮。
為了擴大整體屏東綠能發展的底蘊能量，屏縣邀請數十位產官學研的專家學者共同組成屏東綠能專家智庫團，並由成功大學資源工程學系教授陳偉聖擔任受聘代表，從潘孟安手上接下聘書，宣告綠能智庫團正式成立。
(中時)
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