接見美眾議院軍委會議員 蔡總統重申台美共同價值
蔡英文總統25日下午接見「美國聯邦眾議院軍事委員會『海權暨戰力投射小組』主席魏特曼（Rob Wittman）」訪問團時表示，台美在許多議題上，都享有共同價值以及密切的合作關係。透過彼此的努力，她相信台美所堅守自由、民主以及人權的價值，將能夠持續形塑亞太區域的未來。
總統致詞時首先向訪賓表達最誠摯的歡迎。她說，多年來，因為有許多理念相近朋友的努力和支持，台美之間建立了非常深厚的夥伴關係。特別是魏特曼主席及博達悠（Madeleine Bordallo）議員，長期以來對於台美軍事合作的支持，以及亞太區域的和平和穩定，扮演著重要而關鍵的角色。而美國在亞太區域的軍事部署，也展現了台美雙方互助互惠的夥伴關係。
總統表示，作為區域安全當中負責任的一員，台灣在增加國防投資、強化國防能力以及資訊安全的領域上，一直很積極地投入。這段時間以來，我們對於國機國造、國艦國造的決心，大家都有目共睹。這些努力，她相信都有助於亞太區域情勢的穩定與繁榮。
總統指出，台美在許多議題上，都享有共同的價值，也一直有密切的合作關係。她希望未來雙方能有更頻繁的互動，如同這次訪賓來台，相信對於增進雙邊的互信和溝通，都有很大的助益。
總統進一步指出，台美之間有長久而堅固的合作關係，透過彼此的努力，她相信台美所堅守的價值─自由、民主以及人權，將能夠持續形塑亞太區域的未來。
魏特曼主席則表示，他們非常重視台美之間的關係，對於台灣持續為了促進區域穩定及繁榮所作的努力感到振奮，並且非常感謝台灣在亞太區域展現出的領導力，希望台美關係持續發展，同時尋找策略或經濟方面的合作契機。
(旺報)
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