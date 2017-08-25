世大運》舉重場館DJ好忙 播音樂兼表演溜溜球

世大運舉重場館還有安排DJ炒熱氣氛。(周鎮宇攝)

身為世大運舉重場館的DJ H，今還在休息期間表演溜溜球絕技。(周鎮宇攝)

台北世大運舉重場館，在選手與選手交換期間，現場都會播起電子音樂炒熱氣氛，成為這次舉重場館的一大特色，而今現場DJ H還在休息時間，上場秀了了一段溜溜球技巧，他笑說，這才是他的本業。

DJ H本名郭博翰，練溜溜球長達17年，平時擔任街頭藝人，也會到商演活動或尾牙以及夜店擔任DJ，他表示，這是第一次接到運動場的案子，很特別，也滿有壓力的，因為要隨時配合現場的所有一舉一動，是相當特別的經驗。

因為舉重賽事在抓舉與挺舉賽事中間，會有休息時間，DJ H也被邀請上台表演，獻上自己的溜溜球絕技，他說：「其實自己是以溜溜球表演為主，最好成績是在2014年在捷克拿下溜溜球世錦賽第6名，這次剛好有機會也可以上去表演。」

(中時電子報)