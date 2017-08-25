馬英九被訴洩密案判無罪 法界：北檢一定會上訴

前總統馬英九被控洩密、教唆洩密等案，台北地方法院今一審判馬無罪，指馬行為雖已構成洩密，但因為符合「依法令之行為」的阻卻違法事由，因此不罰；法界表示，北檢在馬案審理期間，曾針對馬在審判期間批評檢方說法、及專家、律師的評論，8次以新聞稿聲明澄清，顯示北檢一定提上訴。

台北地檢署今晚7點召開記者會，對馬獲判無罪作出回應。

本案發生於4年前，特偵組指控前立法院長王金平涉嫌替立委柯建銘關說，引爆「馬王政爭」，柯控告馬、前檢察總長黃世銘涉洩密、教唆洩密等罪，前年2月，黃被高院判處1年3月徒刑，可易科罰金45萬定讞。

事後，綠營人士紛至北檢告發馬英九涉洩密、教唆洩密等罪，指控馬於2013年8月31日，拿著黃世銘偵查中祕密，對羅智強、江宜樺洩密，同年9月1日，馬要求黃到官邸報告，教唆洩密，9月4日，馬再要求黃對江洩密，構成二次教唆洩密罪；此外柯建銘也向北院提起自訴。

柯建銘自訴部分，今年3月28日一審判馬無罪，全案二審審理中。

(中時)