疑開車打瞌睡，小客車墜溝1人受傷

車輛卡進水溝中，所幸車上4人沒有大礙。（成功警分局提供）

車輛卡進水溝中，所幸車上4人沒有大礙。（成功警分局提供）

新北市的林姓駕駛25日下午2時許，開車載著家人行經玉長公路時，疑因為打瞌睡車輛失控，翻落近2公尺深的水溝中，所幸車上4人均無恙，僅1人受到輕傷，詳細肇事原因仍待警方釐清。

事故地點發生在台30線34公里處，林姓駕駛疑似精神不濟，在轉彎處連人帶車開進水溝中，車輛與路面垂直卡進水溝，其中一名阿公因為行動不便，卡在座位上，在警消的協助下脫困，另一名乘客腿部擦傷，均無大礙。

警方表示，玉長公路彎路多，開車須放慢車速，切勿疲勞駕駛，避免發生意外。

(中時)