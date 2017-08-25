部分地區仍無水電 澳門暫不接團客

天鴿颱風侵襲澳門造成當地停水停電，部分地區至今尚未全面恢復水電，也面臨餐飲物資短缺、道路封閉等問題，傳出澳門旅遊局已要求各旅行社即日起到8月30日止，暫停安排團客前往澳門，下週再視情況做安排。

中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示，澳門風災對台灣旅行團的影響，主要是以澳門為進出點的澳珠圳5日行團，團量每月約百團，由於機票便宜、團費價格較低，容易吸引客人。

李奇嶽指出，台灣赴澳門旅行團會因此被迫有行程變更情況，改往珠海或其他地區，屬不可抗力因素，希望旅客體諒配合，之後將與觀光局協調後續是否出團或調整。

(中時)