世大運》不敵里約奧運銀牌 陳士杰舉重奪銀

陳士杰在世大運舉重男子105公斤以上級別奪下銀牌。(周鎮宇攝)

台北世大運舉重項目男子105公斤以上級別，中華舉重隊「大力士」陳士杰，今以抓舉190公斤、挺舉225公斤，總和為415公斤，僅輸給亞美尼亞的里約奧運105公斤以上級別銀牌選手米納塞安(Gor MINASYAN)，為中華隊拿下銀牌。

陳士杰首先在抓舉部分，第1次試舉就輕鬆舉起180公斤，第2次試舉挑戰190公斤也成功，可惜第3次試舉直接拉到196公斤，想要打破自己2015年在世錦賽創下的抓舉195公斤全國紀錄，可惜未能成功，在抓舉項目落後米納塞安的200公斤。

來到挺舉部分，陳士杰第一次試舉225公斤成功，因為米納塞安在第2次試舉230公斤成功，第3次235公斤失敗，陳士杰第2次挑戰241公斤，盼能一舉超過奪金，可惜失敗，第3次也未成功，只能屈居銀牌。

(中時電子報)