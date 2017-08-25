報案電話五花八門 彰縣生命線志工：1995歡迎多來電

過去濫用110、119的情況普遍，去年社維法正式修法上路，民眾若濫用恐將遭裁罰。(謝瓊雲攝)

彰化縣警局勤務指揮中心值班台員警每天要接各種報案電話。(謝瓊雲攝)

彰化縣警局近年經常辦理參訪活動，對學童宣導110報案專線的功用與重要性。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣46歲葉男酗酒又失業，夜裡「孤單寂寞覺得冷」時，不斷打電話給警方，過去警消人員經常面對烏龍報案或電話騷擾，近年透過宣導、加上社維法修法通過，情況大幅改善；彰化縣生命線志工則說，現代人壓力大，歡迎多利用專線找志工訴說紓壓。

報案電話五花八門，不論110或119，大至家暴、鄰居吵架或打麻將妨害安寧，小兒反鎖小至鴨子飛上電線桿下不來，希望救難英雄出動拯救狗貓牛羊豬雞鴨，警消人員皆不敢輕忽受理後派員到場，若遇上騷擾電話也只能柔性勸導。

彰化縣警局勤務中心主任張樂村指出，近年謊報或濫用報案專線情況不多見，主要是醉漢和精障者，偶有小朋友亂打，警方多透過參訪加強教育與宣導，加上社會秩序維護法第85條第4款去年6月1日正式修法上路，濫用者將受裁罰，情況獲大幅改善。

彰化縣生命線協會志工團長劉瑞如指出，多數男性遭逢生活巨變或工作壓力時，無處宣洩、礙於顏面又不願主動求助或就醫，生命線志工受過專業訓練，具備輔導概念與溝通協調技巧，且透過電話對陌生志工訴苦、談心，沒有面對面的壓力，有助於紓壓、促進身心健康，若求助者有輔導諮商或醫療需求，也會居中轉介相關機構進一步關懷。

該協會統計，彰化縣1995專線每年服務6000人次，近三年來男性撥打比率明顯升高，從2014年起已逾五成，近兩年更高達61%，近年內政部還推出0800-013999男性關懷專線、老朋友專線0800-228585，滿足特定族群需求，且由同樣身為男性或高齡者的志工專責接線服務，更有同理心。

(中時)