馬來西亞、柬埔寨遣送18台嫌至大陸 法務部強烈不滿
大陸與馬來西亞、柬埔寨分別合作偵辦電信詐欺集團案，共逮捕20名台嫌。馬、柬兩國已於24日將其中18嫌遣送至大陸。法務部今表示，已對此事對陸方表達強烈不滿，除要求陸方提供台嫌之具體資料，儘速進行人身自由受限制通報、安排家屬探視，並確保台嫌人身安全與訴訟權益。
法務部也希望大陸續依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》之精神，與台灣共同合作偵辦始能遏止電信詐欺犯罪。
法務部表示，為有效打擊組織犯罪，遏阻跨境電信詐欺犯罪，組織犯罪防制條例修正草案於今年3月31日經立法院三讀通過，4月19日經總統公布施行，組織犯罪不再限於暴力性犯罪，電信詐欺集團亦符合組織犯罪之定義，除可依據刑法第339條之4加重詐欺罪追訴處罰外，亦可依修正後之組織犯罪防制條例規定，嚴懲參與電信詐騙犯行之人。
目前已有多件案件依據新修正組織犯罪防制條例提起公訴，並依同條例第3條第3項規定聲請於刑之執行前令入勞動處所強制工作；未來就此類案件量刑與強制工作等之懲處應會併予提升。
法務部呼籲國人勿抱持僥倖心態，各級檢察機關對此類犯罪必將嚴予訴追，求處重刑。
(中時)
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