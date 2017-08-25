人工智慧上身 6代機將成俄末代有人戰機

為了搶占空中優勢﹐世界主要國家都卯足全力﹐積極發展6代戰機。而俄羅斯將為下一代戰機裝備人工智慧系統﹐一旦面臨緊急狀況﹐就算沒有駕駛操縱﹐也能自行做關鍵決定。

據塔斯社與俄羅斯衛星網24日報導﹐第6代機可能會將俄羅斯戰機的發展從有人過渡到無人。

俄羅斯空軍司令龐達瑞夫（Viktor Bondarev）告訴紅星電視台（Zvezda TV）﹐第6代戰機將是過渡概念機﹐有人或無人﹐將由科學加以確認。他指出﹐最初可能會是有人駕駛戰機﹐接著再轉為無人。

他強調﹐俄羅斯第6代飛機將是最後一批有人駕駛的戰機。

龐達瑞夫指出﹐不僅是戰機﹐運輸機﹐還有長程戰略轟炸機﹐甚至是直升機﹐在適當的時機﹐都要朝第6代機的方向發展﹐最後操作人員可以同時操作好幾架無人軍機。

(中時電子報)