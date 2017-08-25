人工智慧上身 6代機將成俄末代有人戰機
為了搶占空中優勢﹐世界主要國家都卯足全力﹐積極發展6代戰機。而俄羅斯將為下一代戰機裝備人工智慧系統﹐一旦面臨緊急狀況﹐就算沒有駕駛操縱﹐也能自行做關鍵決定。
據塔斯社與俄羅斯衛星網24日報導﹐第6代機可能會將俄羅斯戰機的發展從有人過渡到無人。
俄羅斯空軍司令龐達瑞夫（Viktor Bondarev）告訴紅星電視台（Zvezda TV）﹐第6代戰機將是過渡概念機﹐有人或無人﹐將由科學加以確認。他指出﹐最初可能會是有人駕駛戰機﹐接著再轉為無人。
他強調﹐俄羅斯第6代飛機將是最後一批有人駕駛的戰機。
龐達瑞夫指出﹐不僅是戰機﹐運輸機﹐還有長程戰略轟炸機﹐甚至是直升機﹐在適當的時機﹐都要朝第6代機的方向發展﹐最後操作人員可以同時操作好幾架無人軍機。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。