芬普尼不合格蛋雞場 高雄再添6家
芬普尼蛋畜牧場，高雄再檢出6家！繼昨天高市路竹區發現2場之後，今日再度檢出6場不合格，分別分布於路竹、大寮、梓官、岡山區，農委會、衛福部、高市動保處人員下午兵分二路前往現場進行移動管制，共封存雞蛋277箱，合計3324公斤。
針對芬普尼殘留，高雄市動員總計採樣96場，由中央畜產會屏東檢驗站執行檢測，昨日先檢驗出2場不合規定，今日檢驗結果再出爐，又有6場不合格，研判蛋雞農民因使用農藥來清除雞蝨，因而捲入風波蒙受損失。
今日新增不合格6場包括路竹區龍發堂牧場（黃姓、龔姓負責人各1場）、路竹區金梅畜牧場、大寮區李其驥畜牧場、梓官區弘翔牧場、岡山區茗昌牧場。
25下午，農委會、衛福部、環保署、市調處、區公所及高市農業局、衛生局、環保局共分兩組，前往6場執行移動管制；衛生局取得畜牧場下游廠商名單，隨即展開稽查，責令下架不得販售。
據調查，下游雞蛋盤商共14家，其中11家為高雄市盤商，已下架552公斤，其他3家盤商則位在臺南市，高市衛生局已緊急通報臺南市衛生局，進行後續稽查下架。
(中時)
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