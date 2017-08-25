世大運》400跨陳傑輕鬆進決賽 向楊俊瀚請益

2017世大運田徑項目，中華隊陳傑在男子400公尺跨欄準決賽跑出賽季個人最佳，輕鬆進入決賽。(中央社資料照)

世大運男子400公尺跨欄準決賽，陳傑跑出個人賽季最佳49.31秒輕鬆晉級26日晚上7點10分的決賽，另一位台灣選手余嘉軒則遭到淘汰。

陳傑在鳴槍後迅速殺出重圍，直到跨過第8個欄架之後已取得領先優勢，最後10公尺放慢腳步，但他仍創下個人本季最佳。

陳傑賽後表示，今天氣候悶熱，檢錄時感覺不太對，幸好及時調整過來，否則有機會創生涯新高，不過，對於這個成績已算滿意了。

對於楊俊瀚奪金創紀錄帶來的震撼力，陳傑說，「昨晚全隊氣氛嗨到最高點，從年輕就看著學弟成長，他不怯場的霸氣感染著整個中華隊，看來晚上該是換我向他請益的時候了。」

余嘉軒以52.43秒無緣進決賽，余嘉軒表示，水分流失太快，過了100公尺之後體力不濟，感到很可惜，盼以後能從失敗中學習到失敗經驗。

(中時電子報)