世大運》台灣大力士陳士杰舉重105公斤級奪銀
舉重再傳好消息！被譽為台灣男子舉重第一人的力士陳士杰25日下午出征105公斤級賽事，以抓舉190公斤、挺舉225公斤，總和415公斤，拿下本屆世大運銀牌，更一掃去年里約奧運失利陰霾，這也是我國世大運代表團在舉重拿下的第六面獎牌。
陳士杰今天下午在淡江大學紹謨紀念體育館出賽俗稱無限量級的105公斤級比賽，出場時獲滿場喝采，台下滿座的觀眾熱情揮舞國旗、加油棒，陳士杰每一舉成功後，也以招牌的敬禮手勢和觀眾互動。
27歲的陳士杰是排灣族人、出生於屏東牡丹鄉，為台灣史上首位挑戰奧運舉重男子105公斤量級以上的選手，曾是倫敦奧運中華台北代表團掌旗官，但在去年里約奧運時卻三次挑戰挺舉都失敗，與獎牌絕緣。
陳士杰抓舉第一把成功舉起180公斤，第二把成功挑戰190公斤，但第三把時未能舉起196公斤，抓舉部分以190公斤作結，僅次於奧運銀牌得主的亞美尼亞力士米納塞安（Gor Minasyan）。
陳士杰在挺舉部分以225公斤開把，此時已確定至少奪銀，接著第二把挑戰241公斤失敗，第三把未能成功，以總和415公斤拿下銀牌。
本場比賽奪冠的亞美尼亞力士米娜賽安為2010年、2016年里約奧運銀牌得主，以抓舉200公斤、挺舉230公斤，總和439公斤，拿下金牌。
(中時)
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