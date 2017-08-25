新麻醉藥劑首度用於執行死刑 美佛州死囚伏法
美國佛羅里達州感化局24日晚間，以未曾使用於執行死刑的麻醉注射劑乙咪酯（etomidate），處決死刑犯阿賽（Mark Asay）。
得年53歲的阿賽為白人至上種族主義者，他在1987年犯下因種族動機引發的殺人案，身上背了2條人命，其一是黑人，另一人為西裔男子。阿賽遭處決，成為佛州史上首名殺害黑人而伏法的白人。獄方表示，阿賽死前只吃了薯條和豬排等食物，沒有留下遺言。
獄方先為阿賽施打乙咪酯，之後再注射另外兩種藥劑，讓他全身麻痺，心跳停止。
過去處決死刑犯使用的藥物咪達唑侖（Midazolam），多次導致死囚承受不必要的痛楚，佛州因此在1月宣布停用。不過改採新麻醉藥劑引發爭議，有法官警告，使用乙咪酯是否人道未被證實，可能危及阿賽受憲法保障的基本權利，並把他當成實驗對象。
阿賽的律師曾就新注射劑提出異議，佛州法院駁回暫緩執行的要求。不過阿賽先前受訪時，表示他不想在牢房度過餘生。
(中時)
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