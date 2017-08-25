了解與互信 兩岸一定旺》中印對峙演習不斷 開戰玩真的？
眼看著八月底，就快到外界猜測大陸解決中印邊境問題的最後期限，印度竟然沒打算善罷甘休，繼續在邊境演習，但大陸也沒示弱，解放軍也派出76集團軍進行高原演習，難道雙方是已經到了不惜一戰，等不到大雪封山了嗎？
假若場景換到兩岸，如果走到緊繃對峙開戰，台灣會有勝算嗎？前國防部長林中斌說，台灣可以以水泥叢林游擊戰，會讓大陸吃上苦頭，真有可能嗎？
只不過台灣現在是敵人沒進犯，但觀光經濟就已經快垮掉了，陸客最多的墾丁沒生意；大陸也缺席兩岸旅展，這是兩岸觀光交流12年來的首例，台灣觀光出路在那？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓資深媒體人謝寒冰、前國安局上校李天鐸、國會助理鄭照新、資深媒體人羅友志、大陸外交學院教授蘇浩(北京連線)。
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信 兩岸一定旺、中印對峙、林中斌
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