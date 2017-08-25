神木村等7受災戶屋毀 南投縣府發安遷救助金

林明溱（右五）探望602豪雨神木村受災戶，並致贈安遷救助金。（沈揮勝翻攝）

南投縣長林明溱25日上午由社會及勞動處副處長賴瓊美、信義鄉史強鄉長、議員史清水與蕭志全陪同，前往信義鄉衛生所慰問神木村長鍾桂南等7戶受災民眾，除關心民眾生活現況，並致贈每人縣府安遷救助金2萬元，並轉發省府安遷慰問金1萬元。

林明溱表示，南投縣6月2日因超強梅雨鋒面侵襲，造成多處地區路坍屋損，尤以信義鄉神木村受創最嚴重，和社溪水暴漲沖刷神木村堤岸邊土石，導致隆華橋斷及附近沿岸之神木村長鍾桂南等地基遭掏空或房屋嚴重損毀情形。

為協助受災民眾度過難關，縣府特致贈安遷救助金，並轉發省府安遷慰問金。

另20戶有安置需求受災戶，縣府也會努力研議合宜方案，讓他們能有安居之所，重新展開新生活。

林明溱感謝信義鄉公所每逢豪雨等災害期間對於民眾的撤離安置作為，並表示現正值颱風季，呼籲民眾平時應配合公所進行防災演練，加強防災意識，做好居家周遭防汛工作，以增強居安思危及災害應變能力。

(中時)