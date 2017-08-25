婦開車拋錨警化身「修車匠」解危
台中市一名45歲楊姓婦人日前駕駛自小客車載著小孩返家途中突然車子拋錨在熱河路與旅順路口，當時婦人左顧右盼、驚慌失措於是打電話報警，文昌派出所警員陳崇保、黃楨傑獲報趕至現場，在路口先指揮疏導交通，排除交通障礙再找鎖匠開車門，親切熱心的員警讓楊婦覺得是一個不可思議難忘的經驗。
楊婦向警方表示，當時駕車行經該路口時，車子忽然熄火無法發動，突逢車輛拋錨不知所措，自己又無法獨自將車輛推至路旁很緊張，員警到場時先檢視車輛狀況，發現P檔鎖住無法推車，且車輛電門開關無電源反應，可能電瓶沒電或鑰匙晶片故障並聯繫鎖匠解決，因天氣炎熱先讓男童及婦人下車至陰涼處等待。
楊婦說，當時正值中午休息時間她打電話給修車廠都沒人接，硬著頭皮打電話向警察求救。看見人民保母萬能可以為民排解大小困難，真的很不可思議要給他們按個讚；不斷向警方感謝直說：「有你們真好！」。
(中時)
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