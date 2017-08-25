台南學生團保新標案有漏洞 邱莉莉要求調查

台南市106學年度高中職以下學生團體保險日前完成招標，其中幼兒帶病投保改為不理賠，將影響先天殘疾幼兒請領保費權益，因為家長還需負擔保費的3分之2，台南市議員邱莉莉要求教育局調查權益受影響的學生數，再以個案協助解決問題。

台南市學生團體保險由教育部統一招標，歷經6次流標，第7次才標出，新的保險標案由新保險公司程接得標，契約內容隨之改變，增加三個不利學生權益的規定，包括年保費增加36元、500元以下案件不理賠和幼兒帶病投保不理賠。

新的招標契約內容和「台南市高級中等以下學校學生與幼稚園兒童及幼兒園幼兒團體保險辦法」不符，台南市自訂辦法並未限定500元以下、幼兒帶病投保不理賠。

邱莉莉表示，學生團體保險費每人576元，需由家長自負3分之2，三項規定改變了學生保險權益，最後一項更讓往後先天殘疾的幼兒都無法請領宿疾保險金，教育局需先調查受影響人數，講明權益攸關事項才能在開學時向家長收取保險費。

邱莉莉說明，學齡前幼童若在加保時就帶病，多為重大或罕見疾病，這樣的家庭原本經濟負擔便較沉重，商業保險也多不承接，學生團體保險契約除去這部分理賠，首當其衝就是今年報到已有疾病的幼兒園新生。

眼看開學在即，學生團體平安保險契約內容已更動，台南市教育局卻未有統計數字，更無法評估衝擊程度，邱莉莉批評教育局的因應作為太慢，要求教育局盡快統計影響人數後，協助個案解決問題。

(中時)