最後一名德國籍在台受刑人 移交回德國服刑

德國籍男子Ｒ君，因在台犯罪入監服刑，Ｒ君日前申請移交回德國服刑，經德國法院裁定准許執行我國刑罰並為轉刑之裁定後，法務部召開「法務部跨國移交受刑人審議小組」會議同意遣送，24日已在德國警官、醫護人員陪同下返抵德國繼續服刑。目前台灣已無德籍受刑人在監。

法務部表示，為順利進行移交，法務部、桃園地檢署與德國檢察官、警方、檢察署就執行移交細節多次聯繫，調查局、台北監獄、德國在台協會、內政部移民署、外交部、駐德國代表處亦從旁協助以完成準備與安排。

因Ｒ君雖能搭乘飛機但身體狀況較為虛弱，德方為求移交及押解過程順利，除指派2位警官抵台執行移交勤務外，另指派1名醫師及1名護士隨行以確保Ｒ君移交及飛行過程健康狀況。

桃園地檢署檢察官23日指揮調查局國際事務處、桃園市調查處機動站及機場站，在桃園國際機場完成移交程序，將Ｒ君解交予德方員警搭乘班機返德服刑，經13小時航程後，於24日順利返抵德國繼續服刑。

法務部表示，2013年11月6日由台灣駐德國代表處與德國在台協會簽署移交受刑人及合作執行刑罰協議，此為我國與歐洲國家所簽署之第一個雙邊司法合作協議。

我國在2013年7月23日施行的「跨國移交受刑人法」，規定外籍受刑人表達欲回母國服刑之意願、提出申請並符合一定條件下，得使外籍受刑人能返回其母國服刑。

本次移交之德籍受刑人Ｒ君，係台、德簽署本協議後所移交之第7名德籍受刑人，也是目前在我國監獄服刑之最後1位德籍受刑人。目前我國已無德籍受刑人在監服刑。

(中時)