環科大橫掃國際果雕賽 囊括3金7銀4銅

環球科技大學在第6屆新北市果雕技能競賽暨國際交流中，榮獲果雕跨域創作競賽3金7銀4銅，表現優異。（校方提供）

環球科技大學在第6屆新北市果雕技能競賽暨國際交流中，觀餐系劉峰銘榮獲靜態金牌作品。（校方提供）

環球科技大學在第6屆新北市果雕技能競賽暨國際交流中，觀餐系楊竣傑靜態銀牌作品。（校方提供）

環球科技大學參加2017「第6屆新北市果雕技能競賽暨國際交流」，表現搶眼，在果雕跨域創作競賽宛如秋風掃落囊括3金7銀4銅，被譽為最大贏家。校長陳益興強調，證明該校觀餐系師徒制「學用合一」的教學效益很高。

指導老師柯明宗指出，該場活動藉由小型果雕創作跨域結合的交流，以提升學生果雕技術並激發創意，讓傳承與創新融合，提升藝術美學，靜態組學生可事前自訂主題創作，動態組則當場就主辦單位提供的素材，及規定的主題即席創作。

在「神形雕手、決戰新北」的果雕跨域創作競賽中，靜態賽劉峰銘的「新北媽祖文化節-母儀天下」奪得金牌，以媽祖、千里眼與順風耳為創作主題，栩栩如生，令裁判稱讚不已。

陳冠閔則從新北市新莊地藏庵文武大眾爺祭典獲得靈感，化成「地藏菩提」摘下金牌。動態賽學生組陳冠閔、張詠富、劉峰銘、黃詠傑、黃崇勛一舉拿下前五名，被主辦單位及餐飲業界譽為本次大賽的最大贏家。

陳益興說，該校觀餐系採師徒制，新生入學後都要向專業的業師行拜師禮，請師傅傾囊相授，俾達到「學用合一」，征戰國際賽佳績頻傳，就是教學效益的最好證明。

第 6 屆新北市果雕技能競賽成績：

觀餐一乙-劉峰銘-動態銀牌-靜態金牌

觀餐一乙-張詠富-動態銀牌-靜態銅牌

觀餐一乙-黃琮勛-動態銀牌-靜態銅牌

觀餐二丙-陳嵩皓-動態銅牌-靜態銀牌

觀餐三甲-黃詠傑-動態銀牌-靜態銀牌

觀餐三甲-陳冠閔-動態金牌-靜態金牌

觀餐四甲楊竣傑-動態銅牌-靜態銀牌

(中時)