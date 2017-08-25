首富子私訊敲網紅「美爆了」 女方反應被瘋傳
大陸前首富、萬達集團董事長王健林之子王思聰擁有上億身價，因對投資演藝事業有興趣、常上微博，成為大陸網友最常被討論的首富子，近日陸媒報導，王思聰私訊敲一名剛上大學的網紅，讚她曬出的照片「美爆了」，沒想到卻遭對方冷處理，僅說：「謝謝~」後，又火速將大頭貼換成與男友合影，宣示忠誠，讓網友虧這反應可說是「清流」。
據《網易娛樂》報導，近日王思聰私敲一名微博名為「金_肉肉」的少女對話流出，該女為中國傳媒大學大一新生，疑似王思聰的帳號本月14日晚間8點多敲她說：「你有幾張照片真是美爆了」，「金_肉肉」則低調說：「謝謝」，之後將頭像改成與男朋友合照，暗示早就名花有主。
而有著白皙皮膚、大眼挺鼻的「金_肉肉」，與王思聰現任女友「豆得兒」有些神似，也頗像女星王珞丹，引發許多討論，而王思聰對此暫未提出說明，傳聞的真實性有待證實。
(中時電子報)
關鍵字：王思聰
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