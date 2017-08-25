月老牽線！ 高市旗山天后宮 10月舉辦男女配對活動

旗山天后宮慶祝月老生日，將於10月1日舉辦天賜良緣男女配對活動。(林雅惠翻攝)

高雄市定古蹟的旗山天后宮，慶祝月老生日，將於10月1日舉辦天賜良緣男女配對活動，預計邀請104名未婚男女到廟前廣場，參加聯誼 ，讓月老幫忙尋找適合自己的另一半。

旗山天后宮於2013年12月在偏殿增設月下老人廳，吸引許多單身男女前往求姻緣，創造多起佳話，今年擲筊向媽祖及月老請示後，為慶祝月老生日，決定舉辦未婚男女聯誼，開放男、女各52個名額，歡迎有緣人前來尋找另一半。

主委葉冠億表示，參加聯誼男女分別有學歷及年齡限制，男性為大專以上26至42歲， 女性高中職以上22至40歲，報名費男生600元、女生500元，女生3人團報每人優惠350元，廟方將準備精美小禮給參加者，報名從即日起至9月20日截止。

為鼓勵女性朋友踴躍報名參加，參與的每一位女性皆可獲贈旗山天后宮「平安福袋」一份，凡配對成功者，廟方將加送女方市價2500元的專櫃品牌項鍊一條，有意願參加的未婚男女可把握機會。

葉冠億說，活動當天，會先安排參加的未婚男女在廣場聊天、自我介紹，是否讓對方留下深刻印象，大家各憑本事，廟方在活動最後另有安排女性摸彩活動，凡參加女性就有機會摸到月老星君頭獎36000元、二獎8000元及三獎5000元獎金。

(中時)