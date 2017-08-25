世大運》男女個人、團體均居前3 中華高球奪牌希望大增

侯羽桑第2輪揮出當日最佳成績69桿，不僅個人賽升至第2，團體賽也助中華隊躍居第2。(圖：中華高協提供)

中華男、女高球代表隊今(25日)打完次輪，個人、團體均衝至前3。男子個人賽俞俊安與劉永華同以總桿136桿(-8)並列第3，2人在團體賽以總桿272桿保持第2。

女子個人賽方面，侯羽桑今飆出當日最佳成績69桿，前兩輪總桿141桿，從首輪的第9竄升至第2，陳萱這天也揮出低於標準桿71桿，以145桿升至並列第7，2人成績總和成績286桿，團體賽排名首輪的並列第4升至第2。男、女團體與個人都有希望奪牌。

男子個人賽， 日本選手Higa Kazuki前兩輪揮出63、66桿，以129桿獨走，助日本隊在團體賽以265桿位居第1；女子個人賽，美國女將南西139桿暫居榜首，美國在團體賽也以281桿位居第1。

(中時電子報)