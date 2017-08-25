彰化地方治理論壇 探討教育機會均等、合理分配社福預算

要如何做好教育機會均等？社會福利的資源該怎麼分配更符合公平正義？彰化縣議會，25日接連舉辦兩場地方治理論壇，搭起專家學者、議員和民眾的平台，透過集思廣益，深入議題把脈，激發更多可能性與思考，現場座無虛席、掀起熱烈的討論。

彰化縣議會議長謝典霖開場致詞，民主政治在取得平衡，辦理地方治理論壇，拋開行政權的束縛，更貼近基層的心聲，透過深入把脈、腦力激盪，追求少花錢、更有效率的方案，這次聚焦「資源分配與教育機會均等」、「社福預算合理分配」兩大議題

，也是邁入高齡化、少子化社會，讓人最頭痛、有感的課題。

今天主題演講先邀請「緞帶王」吳世長，以「彰化縣旅遊產業的整合與契機」分享緞帶王觀光工廠個案，為彰化觀光工廠找出一條成功的道路。

上午場「資源分配與教育機會均等」邀請議員張東正、劉惠娟、賴澤民和彰縣府教育處副處長張雀芬，彰化師範大學副校長陳明飛、彰化師範大學前校長王文科、教育部國民和學前教育署前署長吳清山，探討隨Ｍ型社會問題日益浮顯，偏遠地區仍存許多教育資源問題值得省思。

與談聚焦如何降低教育不利因素，讓學童能享受到更豐富資源；提升學習成效、競爭力，縮短城鄉差距。

下午場「社福預算合理分配」，深入瞭解社福預算編列和配置的適當性，議員曹嘉豪、張春洋、張雪如、彰縣府社會處長黃淑娟、中正大學政治學系教授蔡榮祥、彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆、伊甸基金會執行長黃琢嵩等，從檢視社會福利的發展趨勢，並就福利預算編列，探討福利預算編列所隱含的若干問題。掀起熱烈的回響，紛紛發言，企盼在在資源有限的前提下，找出可行的改革方案，進一步體現社會福利的實質意義。

(中時)