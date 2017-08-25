祖父母節將到 阿森對阿嬤說：「您辛苦了，我愛您！」
阿森（化名）今年15歲，母親在他剛出生不到10天就離開家裡，父親三年前因肝硬化離開人世，留下阿森及阿嬤兩人相依為命。由於家中收入一直不穩定，阿森從幼稚園開始就加入了台灣世界展望會「資助兒童計畫」成為資助童，每學期都能固定領取助學金，幫助阿森及阿嬤不用擔心學費的著落。本周日（27日）就是一年一度的祖父母節，阿森想對阿嬤說：「您辛苦了，我愛您！」
努力上進的阿森目前就讀商業經營科，九月開學後，升高一的他藉著建教合作將到台北實習工作，第一次離家那麼遠，阿嬤滿懷擔心地吩咐阿森，一定要每天都打電話回家報平安，阿嬤說：「現在就這麼一個孫子，只希望他能好好念書，將來長大成為一個有用的人！」
目前家庭收入只靠著親戚接濟的祖孫兩人，家中雖然簡陋但仍然維持乾淨整潔，提到台灣世界展望會，阿嬤感動的表示：「很謝謝世界展望會的社工阿姨常常來看阿森，給他鼓勵跟支持。」阿森也說：「雖然我現在年紀還小，但我一定會好好念書，將來有能力也會幫助別人，讓這份愛可以一直延續下去。」
台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示：「隔代教養的家庭特別辛苦，年長的阿公阿嬤為了維持家中經濟穩定常常需要辛勞地工作，這樣的家庭需要我們更多的關心，每一個孩子都是我們的寶貝，每一個孩子也都應該有平等的求學機會，台灣世界展望會資助兒童計畫幫助了國內5萬名兒童，讓孩子們都能有健康的生活及成長環境，期待更多愛心人加入，讓我們一起幫助他們有機會創造無限可能的未來！」
(中時)
關鍵字：台灣世界展望會
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