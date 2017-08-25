Whole Foods降價 零售類股市值蒸發120億美元

亞馬遜周四宣布下周一Whole Foods收購交易完成後即刻開始降價，並將Prime會員服務與Whole Foods顧客回饋計畫合併。消息一出立刻打擊連鎖超商股價，使零售類股市值在一日之間蒸發120億美元。

周四收盤標普500指數民生消費類股下跌1.3％，創去年11月30日以來最大單日跌幅，其中連鎖超商Kroger跌幅最大，股價下跌8.1％至21.10美元。

同業Supervalu及Sprouts股價跌幅都超過6.5％，沃爾瑪下跌2％，Target下跌4％，好市多也下跌5％。據FactSet統計，這6家公司合計市值在周四收盤蒸發120億美元。

(工商)