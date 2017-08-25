列管毒男不戴安全帽 招警盤查搜出違禁物品

雲林水林鄉劉姓、周姓2名毒蟲，25日騎機車不戴安全帽，水林分駐所所長陳智偉見2人形跡可疑趨前攔查，果然在劉男背包內發現海洛因注射針筒，另搜出13個以釣魚線、雙面膠製作的釣黏香油錢工具，劉男坦承施用毒品，但2嫌否認行竊香油錢，警方呼籲被害人出面指證。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)