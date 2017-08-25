水林鄉未婚聯誼，有請黃金蝙蝠當媒人。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉有1座保佑未婚男女姻緣的七星宮，水林鄉公所因此訂於27日在水林鄉黃金蝙蝠館舉辦「愛在水林、幸蝠回家」未婚聯誼活動，結合黃金蝙蝠的「幸蝠」意涵，希望未婚男女能夠締結好姻緣。

水林鄉後寮埔七星宮，是國內少數主祀七星娘媽的廟宇，七星娘媽保佑未婚男女姻緣極為靈驗，每年農曆7月7日聖誕，吸引許多未婚男女參拜，水林鄉公所今年特別結合黃金蝙蝠館，舉辦「愛在水林、幸蝠回家」未婚聯誼活動。

今天水林鄉公所在黃金蝙蝠館舉辦說明會，今年共有130餘名男女報名，超過五分之一具備碩士以上學歷，職業方面，包括教師、警察、台電、中華郵政、醫師、藥師、護理師、金融業、台塑企業等人員，最後共有28對男女確定參與。

鄉公所表示，有人才方有競爭力，雲林縣人口日益減少，若未婚男女過多，不利整體競爭力，為了水林鄉、雲林縣未來發展，有必要鼓勵未婚男女多聯誼，盡早找到好對象共組家庭生兒育女。

(中時)