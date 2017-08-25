全國特色商圈嘉年華，26、27日北港朝天宮登場

全國特色商圈嘉年華，26、27日在北港朝天宮登場。（張朝欣攝）

「台灣OTOP及商圈購物叭叭樂in北港朝天宮」，將於26、27日在北港鎮朝天宮前方朝聖大道登場，25日在北港水道頭文化園區舉辦農特產品嘗會，來自全台商圈的產品讓民眾先嘗為快，感受各地商圈的多元魅力。

經濟部中小企業處為推廣台灣特色商圈，特別選在全台媽祖信仰重鎮北港朝天宮，舉辦「台灣OTOP及商圈購物叭叭樂」活動，今天由北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持品嘗會。

張勝智、蔡咏鍀表示，台灣各地都有充滿地方特色的商圈，北港商圈則結合宗教文化，希望藉由此次活動，讓民眾充分體驗北港的地方風情，同時感受來自全台各商圈的獨特魅力，展現台灣商圈蓬勃發展的生命力。

此次活動結合全台各地商圈，包括台北晴光、桃園中平、苗栗水美、彰化鹿港廟口、台南安平、高雄甲仙等商圈，共有近50家業者參與，展售北港麻油、甲仙芋頭、桃園春華草本養生茶飲等優質產品。

主辦單位指出，北港朝天宮還提供限量朝天宮福袋、朝天宮虎爺扇一卡通御守造型卡，做為此次活動的抽獎獎品，歡迎大家26、27日上午10點至下午6點來北港逛街購物、享用地方美食。

(中時)