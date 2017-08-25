中市府籌辦花博，一場讓世界看見台灣的盛會

台中世界花卉博覽會將於明年盛大登場，台中市政府農業局今天舉辦「外埔園區」及「豐原葫蘆墩第5區」植栽採購說明會。（盧金足翻攝）

為籌辦世界花博，台中市府舉行植栽採購、策佈展標案兩說明會。（盧金足翻攝）

花博園區將配合時節以各式花卉點綴，呈現台灣的農業特色。（圖／台中市府提供）

台中世界花卉博覽會將於明年盛大登場，台中市政府農業局今天（25日）在陽明市政大樓舉辦「外埔園區」及「豐原葫蘆墩第5區」植栽採購說明會，邀請全台各花卉植栽產銷班、公、協會、農會參加；教育局則舉辦策佈展標案說明會，針對后里森林園區發現館佈展、原住民族專區景觀設計及策佈展，以及總營運暨后里園區營運、外埔園區綠能館佈展工程及營運管理、自然館佈展等5標案簡報規劃方向，吸引近百人共襄盛舉。

農業局長王雄雄表示，花博植栽採購原則有三點，首先，為照顧國內花卉相關產業，主要採用台灣在地生產的花卉、樹木、盆栽及園藝材料；其次，為保證植栽品質，將提供經過馴化期的植栽；另外，為增添植栽亮點，特有種及原生種也是採購重點之一。

根據農業局規劃，外埔園區以「花果原鄉」為主題，是第一個以台灣農業為主題的大型展覽，強調「原生、在地特有種」，將挑選以台灣為名的原生種喬木及民俗植物，園區內也將配合時節以各式花卉點綴，呈現台灣的農業特色。

另外，豐原葫蘆墩第5區植栽亮點除完全選用台灣原生種或特有種新植喬木外，也配合河岸地形，將選擇適當高度的植栽種類，創造兩側高、湖岸低的視覺效果，強化水的意象，藉此打造水岸花都。

此外，教育局今日也舉辦策佈展標案說明會，針對后里森林園區發現館佈展、原住民族專區景觀設計及策佈展，以及總營運暨后里園區營運、外埔園區綠能館佈展工程及營運管理、自然館佈展等5標案簡報規劃方向，市府副秘書長郭坤明及教育局長彭富源出席參加，吸引近百人共襄盛舉。

郭坤明表示，花博是一場讓世界看見台灣的盛會，透過公開招商說明，盼吸引優質廠商投標，公開說明及討論的過程也有助於市府調整及研擬相關事宜，期待在大家共同努力下，讓標案所呈現的品質水準盡善盡美，感謝廠商踴躍參與。

教育局表示，花博后里展場包括森林及馬場兩大園區，將保留既有生態地貌，並整修馬場古蹟，打造森林花園及全台唯一百年花馬樂園。森林園區發現館規劃「石虎特區」、「百詩花坊區」，透過多媒體互動方式呈現台灣瀕危物種保育議題，並以大甲溪沿岸的代表性動植物，來訴說台中的生態故事，例如櫻花鉤吻鮭帶出台中母親之河、大雪山特色、復育故事與現存危機，以及多元森林生態價值等意象。

發現館設計為半透空式建築型態，並配合在地林木環境保留樹種，以再生塑材磚打造，展期結束後將回復森林地貌、建材回收再利用，呼應園區自然共生理念。同樣位於后里森林園區的原住民專區則規劃有瞭望台、民族植物環教區、花非花展演舞台、文創空間以及祖靈之眼等5大亮點，結合原民工藝及現代花藝，傳遞原鄉生活美學。

(中時)